RTS: "Pape Alé Niang risque de rentrer en taxi à la passation de service à cause de l'action de Racine Talla" (Syndicat)

Le Secrétaire général du SYNPICS/RTS (Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal) a dressé un bilan désastreux de la gestion de Racine Talla au sein de l'entreprise. Invité de l'émission "Midikeng" sur PressAfrikTVHD, M. Cissé a affirmé que leur DG "imposait sa volonté depuis une dizaine d'années".



Sur le plan financier, la situation est qualifiée de "catastrophique", selon ses termes. "Nous avions un service commercial qui nous liait. Mais Racine Talla disposait de l'argent comme bon lui semblait. Il cumulait les fonctions de contrôleur de gestion et d'auditeur, alors que la Cour des Comptes avait recommandé leur séparation, car on ne peut pas être juge et partie".



Un autre scandale révélé par le syndicaliste concerne l'utilisation des véhicules de service achetés par la RTS pour les reportages.



"Racine Talla les a attribués à ses directeurs. Il a profité du décret émis par la Présidence sur l'économie de véhicules pour créer une fausse réforme, acquérir son propre véhicule de fonction et revendre aux autres directeurs les leurs. Ainsi, le jour de la passation de service, si le nouveau directeur Pape Alé Niang ou d'autres directeurs nommés n'ont pas de véhicule, ils risquent de devoir rentrer en taxi".