Affaire de la femme filmée et violentée à Sacré-Cœur: Le parquet requiert entre 1 et 2 ans ferme

L’affaire F.N, cette femme qui souffre de troubles, violentée et filmée à Sacré-Cœur après de fausses accusations de vol, a été jugée devant le tribunal des flagrants délits. A la suite des débats, le parquet a requis, ce vendredi, 5 ans dont 2 ans ferme contre Moussa Diallo et Babacar Ndiaye. Ibrahima Thiaw risque pour sa part un an de prison. A noter que la partie civile réclame 10 millions de Fcfa en guise de dommages et intérêts. Le délibéré sera connu ce 18 août, selon Libération online