Tribunal de Dakar : ils investissent dans un projet "Tokk mouy dokh" et se font gruger près de 700 millions de FCFA

Salif Alpha Niao, responsable marketing chez Edmark-Sénégal, se retrouve au cœur d'un scandale financier. Il est accusé "d'escroquerie et de blanchiment de capitaux." Comparu hier, jeudi, devant le Tribunal correctionnel de Dakar, il lui est reproché d'avoir escroqué plusieurs personnes pour un préjudice estimé à 700 millions de FCfa.



L'affaire concerne un nouveau concept d'investissement baptisé "Tokk mouy dokh", basé sur des techniques de crypto-monnaie, qui promettait des gains considérables à ses investisseurs. Salif Alpha Niao, présenté comme le cerveau de cette affaire, aurait utilisé sa position chez Edmark-Sénégal pour convaincre ses collègues, amis et proches d'investir des sommes allant jusqu'à 40 millions de FCfa, relate L'Observateur.



Sous le charme de la promesse de gains faciles, les victimes ont adhéré. Mais ils ont rapidement déchanté lorsque le mis en cause a cessé de verser les sommes promis, invoquant des difficultés liées à la situation en Ukraine. Face à cette escroquerie, les victimes se sont unies pour saisir la justice, après deux ans de détention préventive, Salif Alpha Niao a été jugé.



À la barre, le sieur Niao a partiellement reconnu les faits, mais a tenté de minimiser sa responsabilité en évoquant des facteurs extérieurs influençant le marché de la crypto-monnaie. Le parquet a requis 5 ans de prison ferme, tandis que les avocats des parties civiles ont plaidé pour la restitution des fonds. Le délibéré est prévu pour le 23 mai prochain.