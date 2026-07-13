Affaire de la soirée sexuelle à Thiès : plusieurs individus écroués pour transmission volontaire du VIH et autres délits

L’enquête ouverte par le commissariat central de Thiès, après l’interruption d’une soirée à caractère sexuel organisée dans un studio situé à Nguinth, a conduit à l’interpellation de son présumé organisateur. Il s’agit de Mor Khary Ndiaye, 39 ans, alias « Joe », qui se présente comme enseignant et réside à Nguinth. Selon le journal Libération, le mis en cause a déclaré aux enquêteurs vivre avec le VIH depuis 2015, tout en précisant qu’il suit un traitement antirétroviral depuis cette période.



Parmi les personnes interpellées figurent Moustapha Kanté (24 ans), pâtissier domicilié à Bountou Dépôt. Ce dernier aurait reconnu lors de son audition reconnu entretenir à plusieurs reprises des rapports sexuels avec Mor Khary Ndiaye. Ce que ce dernier aurait tenté de nier dans un premier temps avant de reconnaître les faits.



Les examens médicaux auraient permis d'attester que Moustapha Kanté serait également un séropositif qui ignorait son statut. Toutefois, il aurait entretenu, selon le journal, des rapports sexuels non protégé avec des hommes et des femmes. L'une d'elles aurait d'ailleurs accouché de son enfant.



Les investigations ont permis d'identifier plusieurs individus pratiquant des actes contre nature dans le cercle de Moustapha Kanté avec potentiellement le Vih qu'ils continuent de transmettre involontairement ou non notamment Ousmane Ndao (31 ans), se disant gérant de boutique, domicilié aux Parcelles assainies de Thiès et Baye Talla Diop (22 ans), se disant chauffeur domicilié à Mbour 3.



Les mis en cause ont été tous écroués la semaine dernière pour « association de malfaiteurs, acte contre nature, prostitution en ligne, détention et usage de drogue, transmission volontaire de Vih, mise en danger de la vie d'autrui, usurpation d'identité et escroquerie ».



D’après le quotidien, le prévenu Mor Khary Ndiaye aurait précisé qu'eux tous sont dans le «milieu» et entretiennent des rapports sexuels contre nature. Selon lui, il est en relation amoureuse avec Moustapha Kanté, Ousmane Ndao est en relation avec Papi (en fuite) quant au nommé Baye Talla Diop bien qu'il soit également dans le milieu, il se serait également activé dans des « live», en se faisant passer pour une femme à travers des annonces sur Instagram avant d'inviter les intéressés à basculer sur WhatsApp pour leur faire un appel vidéo sexuel rémunéré via un second téléphone. Plusieurs «clients» de Baye Talla Diop ont été identifiés.