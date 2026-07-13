Kaolack : plus de 250 personnes soignées gratuitement lors de journées de consultations médicales à Diaz

Plus de 250 habitants de la commune de Dya, appartement à l’arrondissement de Ngothie, dans la région de Kaolack, ont bénéficié de consultations médicales gratuites ainsi que d'une distribution de médicaments à l'occasion de journées de consultations organisées par le mouvement MAKES, en partenariat avec Sine Univers Santé. Une initiative qui vise à améliorer l'accès aux soins dans cette localité rurale confrontée à un déficit d'infrastructures sanitaires et à la précarité des populations.



Selon Ibrahima Diouf, président du mouvement MAKES, cette action est née du constat des difficultés rencontrées par les populations rurales pour accéder à des soins de qualité.



« Aujourd'hui, nous sommes dans un monde rural où l'accès à des soins de qualité demeure un défi. Les structures hospitalières sont souvent éloignées et, même lorsqu'elles sont accessibles, le faible pouvoir d'achat des populations constitue un obstacle à une prise en charge médicale adéquate. Face à cette réalité, nous avons décidé, avec nos propres moyens et en partenariat avec Sine Univers Santé, d'organiser ces journées de consultations médicales afin de soigner les populations et de leur offrir gratuitement des médicaments », a-t-il expliqué au micro d'iRadio.



En marge de cette activité sanitaire, Ibrahima Diouf s'est également prononcé sur l'actualité politique nationale. Coordonnateur communal de la coalition Diomaye Présent, il a salué la décision du président de la République de créer un parti politique.



« Nous accueillons avec enthousiasme cette décision historique. Un président de la République ne peut porter efficacement une vision politique sans disposer d'un appareil politique solide. En créant une unité organique autour de la coalition Diomaye Présent, le chef de l'État pose les bases d'un parti présidentiel fort. C'est une initiative que nous saluons », a-t-il déclaré.