Occupation du domaine portuaire: Nhi Ha Tran condamnée à verser plus de 112 millions de FCFA au Port de Dakar

Selon le quotidien Libération, dans son édition de ce lundi, le Port de Dakar (Pad) a enclenché plusieurs actions contre les sociétés qui occupent le domaine portuaire et qui ne payent pas la redevance y afférente. Après une plainte, la société Ni Ha Tran a été condamnée à verser 112.475.707 FCFA au titre des redevances de l’occupation du domaine portuaire.



Cette décision a été rendue par la deuxième chambre civile du tribunal de Dakar, le 16 juin 2026. Pour les mêmes motifs, et le même jour, Latsouk Faye a été condamné à verser aussi 1.508.579 FCFA au Pad.