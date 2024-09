Affaire des 52 000 tonnes de riz détournées : Ali Zaidan et Cie inculpés

Huit personnes ont été inculpées à la suite d'une information judiciaire ouverte par le juge du 6e cabinet, concernant un détournement d'un stock de 52 000 tonnes de riz. Selon le journal Libération, les inculpés sont : A. Zaidan, directeur général de la Senegalese Trading Company (STC) ; A. B. Sy, responsable manager de la Société Générale de Surveillance (SGS) ; ainsi que M. Ba et A. Mbengue, tous deux superviseurs chez SGS ; et P. Fall, M. Ndiaye, M. Basse et M. L. Dramé, magasiniers à Simar.



Après plusieurs renvois du parquet, les suspects ont été présentés au maître des poursuites ce vendredi. Ils ont été inculpés sous le régime du contrôle judiciaire, précise le journal.



Cette affaire tentaculaire fait suite à une plainte déposée contre X par Paul Henri Rouzeau, directeur général de la société Swiss agri trading (Sat) spécialisée dans la commercialisation du riz.



A ce titre, la société Sat avait loué quelques magasins au Sénégal afin de stocker des cargaisons de riz acquises à l’étranger sur financement de banques européennes.



Dans a plainte, Paul Henri Rouzeau a expliqué que pour l’exécution des fournitures de marchandise, la Sat et la Senegalese trading company (Stc) dirigée par Ali Zaidan, avaient souscris un contrat de tiers détenteur, renfermant tous les éléments nécessaires à la vente du riz sur le marché sénégalais (le tonnage, spécificité de la qualité du riz, la quantité, l’emballage, le prix à la tonne, l’identité du navire etc.). De ce fait, précise-t-il, le paiement intervenait au fur et à mesure des revenus déposés par la Stc. Egalement, il a signalé que pour chaque opération, il était stipulé que lorsque le client tarde à s’acquitter de sa dette dans la précédente cargaison, pendant plus de 60 jours, la société Sat se réservait le droit de revendre son produit (cargaison de riz) à un autre client et mettre le précédent « en défaut client ». (…)