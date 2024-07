Affaire des neuf (9) policiers arrêtés pour "vol" de 200 millions de F cfa : les nouveaux éléments de l'enquête

Les neuf (9) policiers de la Brigade de recherches du commissariat de Zac Mbao, arrêtés pour « vol » de 200 millions f Cfa, ont été mis à la disposition du Procureur de la République ce mardi 30 juillet. Devant les enquêteurs, ils ont nié les faits qui leurs sont reprochés. Malheureusement, les mis en cause ont été trahis par les films obtenus par les policiers de la Division des investigations criminelles (Dic).



En effet, selon L'Observateur, la Dic avait obtenu une réquisition pour visionner les caméras de surveillance des maisons se trouvant sur la route du Commissariat. Elle est tombée sur une vidéo montrant les policiers en train de débarquer des sacs contenant de l’argent d’un véhicule, une voiture qui était conduite par leur indicateur, Doudou Cissé.



Malgré ces preuves incontestables, les policiers ont campé sur leur position. L’épouse de l’indicateur qui avait été arrêtée a été relâchée.



Les Maliens qui accusent les policiers d’avoir subtilisé les 200 millions de f cfa de la valise de 650 millions F Cfa ont expliqué aux policiers le comptage effectué sur les lieux avant de prendre le péage à hauteur de Almadies 2.



«Le coffre-fort est muni d’une caméra infrarouge. Dès qu’une personne s’approche des lieux, la caméra se déclenche automatiquement et la propriétaire qui est à Dubaï reçoit l’alerte sur son téléphone portable », ont-ils souligné.



Et de poursuivre : « Le jour des faits, nous avons pris l’argent sous la supervision du propriétaire, de Dubaï, grâce à la caméra. Nous avons pris les paquets de 10 millions soigneusement rangés et nous avons compté 650 millions F Cfa. Quand les policiers nous ont interpellés, ils nous ont fouillé avant d’ouvrir les valises contenant l’argent ; et, en cours de route, ils ont réussi à faire disparaître les sacs contenant 200 millions F cfa ».

Pour ce qui est de l’argent, ils ont déclaré que son propriétaire s’active dans le commerce de l’or et dans le transfert d’argent informel appelé Hawala.



A noter que les 450 millions de F cfa saisis entre les mains des Maliens et les 60 millions F fa récupérés au cours de la perquisition sont mis sous scellés au Parquet.