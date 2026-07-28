Affaire double meurtre à Pikine Technopôle : les avocats de Nabou Lèye demandent sa libération d’office

Selon le quotidien Les Echos, les avocats de Nabou Lèye ont déposé une requête devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel afin d'obtenir une liberté d'office de leur client. Ils invoquent le fait que, depuis plus d’un mois, le juge d'instruction n'a pas répondu à une demande de mainlevée de mandat de dépôt assortie d'une assignation à résidence. Le parquet n'aurait pas transmis aussi de réquisitions. Pour la défense, la Chambre d'accusation doit statuer et ordonner la mise en liberté d'office.



Le 24 décembre, le juge d'instruction de Pikine a révoqué l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et placé Nabou Lèye sous mandat de dépôt. Les avocats avaient auparavant saisi le magistrat pour demander une mainlevée du mandat de dépôt et un placement sous résidence surveillée avec bracelet électronique. La requête serait restée sans réponse. Le procureur de Pikine-Guédiawaye n'aurait pas non plus fait de réquisitions. Selon la défense, des instructions avaient été données pour des tests ADN sur le sang relevé sur les lieux. Les résultats auraient indiqué la présence de M. L. Diao.





Pour rappel, à la suite du double meurtre de Boubacar Gano dit Waly et Aziz Dabakh en août 2024, les premières investigations avaient conduit à l'arrestation de M. Diao. Nabou Lèye a ensuite été interpellée. Elle a nié les faits. Placée sous mandat de dépôt le 28 août 2024, elle avait bénéficié d'un contrôle judiciaire avant sa révocation. Elle reste poursuivie pour des faits présumés d’association de malfaiteurs, de complicité d'assassinat et d’actes de barbarie.