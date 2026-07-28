Bilan économique 2025 : Près de 5,8 milliards d'euros d'échanges enregistrés entre l’UE et le Sénégal

Selon le dernier rapport de la Direction générale du Commerce et de la Sécurité économique de la Commission européenne, intitulé « European Union, Trade in goods with Senegal », les relations commerciales entre l’Union européenne et le Sénégal ont atteint des sommets en 2025.



Le commerce total bilatéral s'est établi à 5,798 milliards d'euros (soit environ 3 803 milliards de francs CFA), confirmant la place stratégique de l'Europe parmi les partenaires économiques du pays.



L'année 2025 a été marquée par une envolée spectaculaire des importations européennes en provenance du Sénégal, qui ont atteint 2,522 milliards d'euros (environ 1 654 milliards de francs CFA), enregistrant une croissance annuelle exceptionnelle de +252,8 %.



Cette dynamique est principalement portée par le secteur des produits primaires et énergétiques, les combustibles minéraux et produits pétroliers représentant à eux seuls 77,4 % de ces flux d'importation.



À l'inverse, les exportations de l'Union européenne vers le Sénégal ont connu un repli de 13,4 %, s'établissant à 3,276 milliards d'euros (soit près de 2 149 milliards de francs CFA).



Malgré cette baisse, l'Europe conserve un excédent commercial bilatéral de 754 millions d'euros (environ 494 milliards de francs CFA), structuré autour des ventes de machines, d'appareils, de produits alimentaires et de produits chimiques.



A l'échelle mondiale, le rapport souligne que l’Union européenne demeure le premier partenaire commercial du Sénégal, pesant pour 31,8 % des importations sénégalaises et 31,9 % de ses exportations totales.



Le document conclut que cette coopération s'inscrit dans un marché global où le Sénégal a totalisé 17,196 milliards d'euros (plus de 11 280 milliards de francs CFA) d'échanges avec l'ensemble de la planète au cours de cette même année.