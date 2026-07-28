Décès de Souleymane Kanté : le dernier témoin de l'ère Senghor s'est éteint à 110 ans

Décédé le 27 juillet 2026, Souleymane Kanté était jusqu'à ses derniers instants le président de l'Association des délégués de quartiers de Thiès. Sa disparition marque la fin d'un parcours exceptionnel, celui d'un homme qui a traversé plus d'un siècle d'histoire.



Ancien planton de la mairie de Thiès, il a servi Léopold Sédar Senghor lorsque ce dernier dirigeait la ville, bien avant de devenir le premier Président de la République du Sénégal. Au fil des décennies, Souleymane Kanté a été le témoin privilégié de la naissance des premières infrastructures de la cité du Rail, des grandes transformations de la ville et du passage des plus illustres guides religieux.



Jusqu'à ses derniers jours, il racontait ces souvenirs avec une étonnante lucidité. « Quand Senghor venait à Thiès, c'est moi qui ouvrais la grande porte de la mairie pour que sa voiture y pénètre », confiait-il. Derrière cette anecdote se cache le destin discret d'un homme qui, depuis son poste de planton, a observé de près les grandes heures de l'histoire sénégalaise et côtoyé l'un de ses principaux artisans.



De Senghor à aujourd'hui, les souvenirs d'un fidèle serviteur à 110 ans



Il distribuait le courrier, annonçait les audiences et accomplissait de nombreuses courses pour l'administration locale. À 110 ans, Souleymane Kanté se souvient avec une étonnante précision de ses années passées aux côtés de Léopold Sédar Senghor.



« Quand Léopold Sédar Senghor était dans son bureau, j'étais le premier à y entrer pour lancer les audiences. Il m'emmenait partout. J'étais son planton », racontait-t-il. Des souvenirs qu'il partage sans nostalgie ni prétention, mais avec la fierté d'avoir servi sa ville et son pays.



D’après le journal L’Observateur, à cette époque, Thiès n'était encore qu'une petite bourgade aux pistes latéritiques et aux toitures en zinc. Souleymane Kanté se rappelait le lancement, sous l'impulsion de Senghor, des premières infrastructures routières, de l'électrification et de l'adduction d'eau potable, des réalisations qui ont jeté les bases de la ville moderne. Témoin de tous les régimes politiques qu’ont connus le Sénégal, le centenaire affirmait n'avoir jamais cessé de se mettre au service de sa communauté.