Afrobasket 2021: une demi-finale Sénégal-Côte d'Ivoire

C'est la troisième victoire consécutive du Sénégal contre l'Angola dans la compétition, après celles obtenues durant la phase de groupes en 2015 et en quart de finale de l'édition 2017 en Tunisie.

Grâce à ce succès, le Sénégal conserve son invincibilité dans le tournoi après quatre matchs, tandis que l'Angola rentre au pays avec un bilan de 2 victoires et 3 défaites.



Le Sénégal croisera désormais le chemin de la Côte d'Ivoire, un autre ancien champion d'Afrique, lors d'une des demi-finales du samedi 4 septembre.



Dans le second quart de finale de la journée, les "Éléphants" de la Côte d'Ivoire ont en effet très nettement dominé la Guinée 98-50. Ils prendront ainsi part aux demi-finales pour la première fois depuis 2009 à Tripoli (Libye), avec à l'époque une place de finaliste.



Cinq Ivoiriens ont marqué 11 points ou plus, notamment Matt Costello et Stéphane Konaté (41 ans). Auteur tous deux de 14 points.

Abdoulaye Sy - seul Guinéen à plus de 10 points - a fini le match avec 13 points. La Côte d'Ivoire a établi à cette occasion un nouveau record d'assists en un match dans ce FIBA Afrobasket 2021 avec un total de 31 passes décisives.



La Côte d'Ivoire, qui a remporté la première place de son groupe sans perdre le moindre match (3-0), a donc signé une quatrième victoire consécutive. Elle détient le même bilan (4-0) que le Sénégal, son prochain adversaire.