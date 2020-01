Agressions parfois mortelles et les crimes odieux, l’insécurité grandit à un rythme préoccupant au Sénégal

Le forces de l'ordre invitées à monter en puissance et à s'adapter

En novembre, l'agression mortelle à Malika, banlieue dakaroise, de Abdou Razak Koné, 39 ans avait défrayé la chronique. Photographe et sérigraphe de profession, le jeune garçon s'était rendu sur la VDN 3, en compagnie de sa copine, pour rencontrer son client sans savoir pas qu'il avait rendez-vous avec la mort. Il s'est opposé à des agresseurs qui voulaient arracher de force le téléphone portable de sa compagne, informe le quotidien "Libération". Les malfrats l'ont poignardé à trois reprises avant de disparaître dans la nature.Le défunt a laissé derrière lui deux enfants de cinq ans et trois ans. Il était marié avant de divorcer. La même source ajoute qu'il était sur le point d'épouser celle avec qui il était au moment des faits.Analysant ces fait, l'ancien Commissaire de Police à la retraite Cheikhna Kéita, estime que les forces de l'ordre doivent s'adapter et monter en puissance. "Depuis quelques années les délinquants des zones périphériques ont montré leur tendance à changer de comportement à devenir beaucoup violents et à commette des forfaits d'une certaine nature parce qu'ils veulent de déposer les personnes de leurs biens. Il faut que les forces de l'ordre les rattrapent et s'adaptent. Qu'ils montent en puissance et qu'ils réapprennent à mieux occuper le terrain contrôler leurs populations. C'est comme ça qu'il faut voir les choses sinon il va y avoir d'autres choses", confie-t-il à PressfAfrik.Selon lui, la sécurité c'est avant tout la sérénité et l'impression que les citoyens ont de ne pas être exposés à des violences. Et quand les violences se répètent comme ça, il y a lieu de s'inquiéter. Il faut que les forces de l'ordre montent en puissance pour mieux protéger les populations".Sur le plan purement professionnel, poursuit-il, les forces de l'ordre doivent se demander qu'est-ce qui fait qu'on a pas pu réduire au maximum ses comportement ? Ou bien immédiatement mis la main sur ceux qui les commet. Et y apporter des réponses. Ce sont des problèmes d'effectifs ou d'équipements. C'est à ces endroits là qu'ils doivent réagir pour gérer ce problème.L'ancien Commissaire est tout de même d'avis que les choses ont été améliorées ces dernières années. "Depuis 2012 et 2013, les choses sont en train de s'améliorer partout. Sur le plan de la maîtrise du terrain notamment. Mais tout semble révéler que c'est insuffisant car malgré cela, il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent et qui font que la délinquance est en train de s'aggraver ça et là", a-t-il noté.Pas plus tard qu’hier, des individus armés ont attaqué des gendarmes à Kéniaba, dans le Sud du pays.