Le continent africain a choisi son candidat. Lors de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF), qui se tenait à Abuja au Nigeria samedi 21 novembre, son président Patrice Motsepe a une nouvelle fois affiché son soutien sans faille au patron de la Fifa Gianni Infantino, candidat à un nouveau mandat à la présidence de l'instance mondiale du football le 18 mars prochain.



Le patron de la Confédération africaine a demandé aux 54 nations présentes de se lever pour acclamer Infantino dans une séquence qui a déjà fait le tour du monde. « Gianni, tu as notre soutien, au nom des 54 nations africaines, pour être notre candidat. J'ai reçu des retours de l'ensemble des 54 associations membres en Afrique : nous soutenons Gianni à l'unanimité », a déclaré Patrice Motsepe à la tribune devant l'ensemble des délégués et sous les yeux du principal concurrent d'Infantino, le Français Philippe Diallo, présent sur place pour tenter de recueillir des soutiens.



« Vous trouverez toujours, en moi et à la Fifa, un partenaire de confiance », a affirmé de son côté Infantino, qui a reçu à cette occasion l'appui d'une nouvelle confédération après celle de la Conmebol la veille. Les dix pays de l'instance sud-américaine, comprenant notamment le Brésil et l'Argentine, avaient confirmé leur soutien à la candidature de l'Italo-Suisse « à l'unanimité » tout en approuvant « le leadership de l'actuel président de la Fifa » et les « transformations positives dans le football » qu'il a impulsées depuis 2016.



Fort du soutien déjà confirmé de ces deux confédérations, Gianni Infantino dispose pour le moment de 64 voix en sa faveur parmi les 211 associations membres de la Fédération internationale de football qui voteront pour élire leur nouveau président en mars prochain. Au total, 55 voix sont issues de l'Europe (UEFA), 54 de l'Afrique (CAF), 46 de l'Asie (AFC), 35 de l'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes (Concacaf), 11 de l'Océanie (OFC) et 10 de l'Amérique du Sud (Conmebol).



Le président de la Confédération asiatique de football (AFC), Cheikh Salmane ben Ibrahim al-Khalifa, lui avait également assuré le soutien de son organisation à la surprise générale fin octobre. Le dirigeant bahreïnien, d'abord allié à l'UEFA et la Concacaf, avait pourtant participé à la lettre ouverte qui conspuait le projet « FIFA Forward Enterprise » élaboré par Infantino dans le but de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Le scandale mondial qui en avait découlé avait fragilisé la présidence de l'Italo-Suisse et poussé les fédérations européennes et nord-américaines à contester son mode de gouvernance.



Seul candidat en lice lors des élections de 2019 et 2023, Infantino devra cette fois-ci affronter deux concurrents : le Français Philippe Diallo, actuel président de la Fédération française de football, et le Japonais Kozo Tashima, ex-président de la Fédération japonaise de football. Dans cette configuration à trois candidats, l'un d'eux devra recueillir deux tiers des voix pour être élu dès le premier tour. Si cela n'est pas le cas, les deux candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix s'affronteront lors d'un second tour où la majorité absolue (106 voix) devra être obtenue pour être élu.