Aida Mbacké passera sa première nuit en prison ce mardi

Aida Mbacké sera déférée au parquet ce mardi 4 décembre. Accusée d’avoir brulé vif son mari dans leur appartement sis aux Maristes, elle avait été placée en garde à vue depuis samedi dernier par la gendarmerie de Faidherbe sur ordre du procureur. La dame avait en premier lieu été internée dans une structure sanitaire à cause des blessures qu’elle s’était infligée à la main. En plus de cela, Aida Mbacké avait accouché 24 heures après son acte présumé.



Libération qui donne l’information soutien que cette affaire a pris une tournure des plus sérieuses. D’autant plus que, a renchéri L’As, Serigne Bassirou Gueye s’est personnellement déplacé jusqu’à la brigade où elle avait été gardée.