Developpement : Ousmane Sonko invite les investisseurs chinois à investir au Sénégal

Ce forum, initié par l’APIX (Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux de l’État) et l’ambassade du Sénégal en Chine, a réuni des opérateurs économiques sénégalais établis en Chine, des délégations venues du Sénégal et de nombreux acteurs économiques chinois.

Plusieurs accords et conventions de partenariat ont été signés à cette occasion, marquant une nouvelle étape dans la coopération économique entre les deux pays.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du Sénégal de renforcer ses relations avec la Chine, un partenaire clé dans ses projets d’infrastructures et de développement.

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a lancé un appel aux opérateurs économiques chinois, les encourageant à investir massivement au Sénégal. S’exprimant dimanche lors d’un forum sino-sénégalais organisé dans la capitale de la province du Zhejiang, il a souligné que ces investissements bénéficieraient autant au Sénégal qu’à la Chine, rapporte L’Aps.« Nous vous attendons au Sénégal, vous y serez à l’aise. C’est un pays d’hospitalité. Nous vous invitons massivement à venir participer à l’œuvre de construction de notre développement, qui sera également celle de la Chine », a-t-il déclaré devant un parterre d’investisseurs et d’entrepreneurs.