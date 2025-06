Le SAES décrète une grève de 72 heures du mardi 24 au jeudi 26 juin 2025

Le Syndicat autonome de l’enseignement Supérieur (SAES) décrète un mot de grève de 72h les mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 juin 2025.



Dans un communiqué publié ce samedi 21 juin, le Bureau national du syndicat justifie sa décision par plusieurs griefs, notamment « la signature par M. le Président de la République et M. le Premier Ministre du décret n° 2025-398 du 7 mars 2025 modifiant le décret n° 2020-1788 du 23 septembre 2020 créant une allocation spéciale de retraite au profit des enseignants-chercheurs universités; et chercheurs titulaires, de l'entêtement du FNR à ne pas appliquer ledit décret aux veuves, veufs et orphelins des enseignants-chercheurs et chercheurs décédés en refusant de leur reverser la pension de réversion; la léthargie de la tutelle sur cette question ainsi que sur celles du préavis de grève du 13 janvier 2025 ».



Par conséquent, le SAES demande aux militants de : « surseoir non seulement aux des activités pédagogiques (cours, soutenances, délibérations), mais aussi à toute participation à des activités administratives et réunions ; suspendre les formations payantes ».



Ainsi, le Bureau national lance un appel à tous les militants pour une « forte mobilisation afin d'exiger l'application sans délai par le FNR du décret n° 2025-398 du 7 mars 2025 pour la restauration de la dignité des familles des défunts camarades ».



En toute état de cause, le SAES n'exclut pas de « demander à ses militants le boycott de la présidence des jurys du baccalauréat 2025 si l'injustice infligée par le FNR aux familles des défunts collègues persiste ».