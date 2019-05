Aida Mbodj, le Président Macky Sall et les trois personnes qui n'ont pas rejoint le Dialogue national

La députée Aida Mbodj a tendu le bras au chef de l'Etat ce mardi 28 mai pour voir par quelles voies les différentes obédiences politiques vont travailler pour instaurer un climat d'instabilité au Sénégal. La dame a également invité le président de la République à arrondir les angles avec ceux qui n'ont pas répondu présent à l'appel. Elle a implicitement fait référence à Me Abdoulaye Wade, et cité nommément Khalifa Sall et Karim Wade.



"Monsieur le président sachez trois n'ont pas pris part à ce dialogue. C'est celui à qui tes gages n'ont pas satisfait. Il faut faire en sorte de le rassurer, si c'est le Sénégal qui l'anime. Il y en a un autre qui ne peut pas venir, parce qu'il est prison. C'est Khalifa Sall. Monsieur le Président, toutes les procédures sont écoulées, le rabat d'arrêt a été prononcé, entre autres, tout est terminé. Vous êtes la clé de voûtes lde toutes les institutions, donc fait appel à ton ministre de la Justice pour qu'on aille à la Cour Suprême récupérer nos papiers. Si vous pensez le gracier ou l'amnistier ça n'engage que toi. Également il y'a quelqu'un qui n'est pas présent et c'est Karim Wade. Et je pense que vous partager le même père. Vous devez en discuter", a déclaré la "Lionne" du Baol.