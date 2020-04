Aide alimentaire d’urgence: Macky Sall envoie l’Armée au chevet des populations

Face à ceux qui réclamaient la présence de l’Armée dans la gestion de ces mesures sociales dédiées aux populations des 553 communes du pays, prises dans le cadres du Force Covid-19, le président de la République Macky Sall a accédé favorablement à la demande, pour plus d’efficacité et d’efficience dans la distribution.



C'est dire qu'après avoir confié la tache au ministre Mansour Faye, le président a mis l’Armée dans le coup pour une distribution optimale de l’aide alimentaire aux populations, révèle le quotidien L’Observateur dans son édition de ce mercredi 8 avril 2020.



Une nouvelle confortée par le ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale. « L’Armée sénégalaise sera au coeur de l’affaire. Presque en amont et carrément en aval. On travaille sur des schémas de distribution, en relation avec les forces de sécurité et de défense. On a intégré l’Armée et la Gendarmerie dans le dispositif. Ils vont nous accompagner dans le convoyage , la distribution et tout ce qui est sécurisation ».