"L'opposition est en train de préparer une grande alliance contre le pouvoir en place", (Mamour Cissé)

L'information est de Mamour Cissé du PSD-Jant Bi. Selon lui, toute l'opposition est en train de peaufiner une grande alliance contre le régime du Président Bassirou Diomaye Faye. D'après, l'ancien collaborateur de maitre Wade, il se pourrait que certains partis fassent une fusion. Ses explications sont livrées, lors de l'émission du Grand Jury sur la RFM. " Il faut aujourd'hui que le tout le monde pense à un programme commun. Dans l'opposition, les gens ont commencé à travailler dessus. Les sociaux démocrates, les sociaux libéraux sont en train de discuter. Decroix est en train de discuter, la gauche est en train de discuter", a confié monsieur Cissé.



De plus, ajoute-t-il, " ce qui va surprendre les Sénégalais. Ils sont en train de se réunir. Et il est même question de fusion organique. Nous sommes en train de travailler dessus. La gauche est en train de travailler dessus et d'autres sont en train de travailler également pour des retrouvailles".



"La bande à Diomaye est là, c'est une chose. Mais à côté de cela, il faut une opposition responsable, forte et crédible", a conclu le leader de PDS-Jant Bi.