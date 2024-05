Les marcheurs, un aspect important du pèlerinage marial de Popenguine, selon l’archevêque de Dakar

Lors de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine, qui se déroule du 18 au 20 mai, l'Archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a évoqué l'importance des marcheurs dans cet événement spirituel. Chaque année, des milliers de fidèles chrétiens parcourent des distances considérables depuis diverses régions du Sénégal pour converger vers Popenguine.



Monseigneur Ndiaye a déclaré que le pèlerinage marial de Popenguine, qui coïncide avec la fête de la Pentecôte, revêt plusieurs dimensions spirituelles, mais que les marcheurs y occupent une place particulièrement importante. « Pour la célébration, nous allons accueillir d'abord les marcheurs qui sont partis des différents points, ce qui constitue une grande étape du pèlerinage. Ensuite, on va célébrer la Pentecôte, la messe du dimanche de Pentecôte, puis la grande messe du lundi, » a-t-il expliqué.



Le prélat a exprimé son admiration pour la dévotion des fidèles, qui témoignent d'une profonde fidélité et d'une confiance en la puissance d'intercession de la Vierge Marie, rapporte APS. « Ce que j'admire, c'est que Marie soit capable d'attirer tout ce monde dans une démarche de confiance," a-t-il poursuivi, évoquant un rassemblement d'une ampleur extraordinaire qui attire des pèlerins bien au-delà des frontières du Sénégal.

En effet, le pèlerinage de Popenguine attire également des fidèles de pays voisins. « Nos frères gambiens restent attachés à ce pèlerinage. On aura des pèlerins de Mauritanie avec leur nouvel évêque Monseigneur Victor Dione et on aura peut-être des pèlerins de Guinée-Bissau et d'ailleurs, » a précisé Monseigneur Ndiaye.



Les marcheurs, par leur démarche pénitentielle, expriment une foi vivante et active, se rendant à Popenguine en marchant pendant des jours, parfois des semaines. Cette manifestation de dévotion est un témoignage vibrant de leur engagement et de leur foi en la Vierge Marie, qui les rassemble chaque année dans ce lieu sacré.



Le pèlerinage marial de Popenguine demeure un moment fort de la vie spirituelle des catholiques du Sénégal et de la sous-région, unissant des milliers de fidèles dans une démarche de foi, de prière et de communauté sous la protection de la Vierge Marie.