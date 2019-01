Aïssata Tall officiellement dans le Macky

C’est désormais officiel ! Me Aïssata all Sall officialise son ralliement à Macky Sall. Face à la presse ce lundi 28 janvier, l’édile de Podor a finalement franchit la pas et annoncé son soutien à Macky Sall pour sa réélection à la tête du Sénégal le 24 février prochain.