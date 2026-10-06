Alerte météo : risques d’orages cet après-midi sur huit (8) localités, Dakar Est sous surveillance

Selon les dernières prévisions de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), le temps passagèrement nuageux prédominera sur une bonne partie du pays au cours de la journée de ce mardi 06 septembre, offrant de larges périodes de répit avant un changement de dynamique.



À partir de l’après-midi, l’atmosphère deviendra progressivement instable, créant des conditions favorables au développement d’activités pluvio-orageuses sur plusieurs localités, notamment à Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor, Cap-Skirring, Podor, Linguère et Thiès. La partie Est de Dakar n'est pas en reste et pourrait également enregistrer de faibles pluies isolées durant l’après-midi, avec une possibilité de poursuite des précipitations en soirée.



«Une prévision météorologique est un scénario évolutif, pas une situation figée. Elle s’appuie sur les observations et les modèles et peut être actualisée à tout moment selon l’évolution de l’atmosphère», a toutefois précisé l’Anacim.