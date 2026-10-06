Keur Massar : deux sœurs séquestrées, ligotées et violées à plusieurs reprises

Dans la banlieue de Dakar, la Brigade territoriale de Keur Massar a interpellé le nommé Mouhamed N. Selon Libération, il est accusé de faits présumés de viol, torture et séquestration sur deux sœurs majeures.



L'une des victimes était sa petite amie, sur laquelle il exerçait une emprise totale basée sur la terreur. À plusieurs reprises, après avoir abusé d'elle, il l'aurait ligotée avant de l'obliger à appeler sa sœur au téléphone pour la faire venir. Il aurait ensuite violé la seconde sœur devant la première.



Les deux victimes seraient restées longtemps silencieuses à cause des menaces proférées par le mis en cause. C'est en habits déchirés et ensanglantés que l'une d'elles a finalement réussi à s'échapper et à se réfugier à la gendarmerie territoriale de Keur Massar, qui a procédé à l'arrestation de Mouhamed N. Une enquête a été ouverte.