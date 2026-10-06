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Faux ordres de virements : deux banques, entre Dakar et Abidjan, arnaquées de 1,9 milliard de FCFA



Faux ordres de virements : deux banques, entre Dakar et Abidjan, arnaquées de 1,9 milliard de FCFA
Deux banques au moins, établies entre Abidjan et Dakar, ont été victimes d'une grave fraude aux faux ordres de virements. Selon les informations de Libération, qui n’a pas cité les banques, grâce à cette intrusion, 1,9 milliard de Fcfa a été transféré dans des comptes de particuliers au Sénégal avant d'être retiré.

À la suite d'une plainte, la Section de Recherches (SR) de Dakar a interpellé un premier groupe de personnes, déféré hier (lundi) au Pool judiciaire financier (PJF). Après leur retour de parquet, les mis en cause seront édifiés sur leur sort dans les prochaines heures.
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Dia Koussa

Mardi 6 Octobre 2026 - 11:35


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