Algérie: Djamel Belmadi positif au coronavirus

Le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi, a été testé à son tour positif au coronavirus. Une information confirmée par la Fédération algérienne de football.



«Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), M. Kheïreddine Zetchi et les membres du Bureau fédéral souhaitent un prompt rétablissement aux quelques joueurs de la sélection nationale ainsi qu’au sélectionneur M. Djamel Belmadi qui ont été contaminés à la COVID-19. Aussi, et devant l’élan de solidarité et toutes les marques de soutien et de sympathie exprimées, le président de la FAF tient à rassurer quant à la situation de nos joueurs et de notre sélectionneur national qui, inch’Allah, retrouveront leur bonne santé dans un avenir très proche», a indiqué l’instance dirigeante à travers un communiqué.