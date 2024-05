BAL 2024 : l’AS Douanes perd devant l’APR, Rivers Hoopers enchaîne une troisième victoire

L’AS Douanes a perdu devant l’équipe de l'Armée patriotique rwandaise (APR) sur le score de 66-61 en match comptant la troisième journée de la Conférence Sahara de la Basket Africa League (BAL) 2024.



Après avoir surpris l’US Monastir lors de la première journée, l’APR vient de signer une deuxième victoire dans ce tournoi face à l’AS Douanes. Les Gabelous comptent ainsi deux défaites et une victoire.



Rivers Hoopers a survolé la phase aller de la Conférence Sahara qui a pris fin ce mardi. Les Nigérians ont infligé une troisième défaite à Monastir (84-63). Avec ce succès, Rivers Hoopers conforte sa place de leader de la Conférence Sahara.



La phase retour démarre ce jeudi. Il reste encore 3 matchs à jouer pour toutes les équipes.





Programme BAL



Samedi 4 mai 2024



Dakar Arena



US Monastir (Tun) / APR Rwanda 84-89



AS Douanes (Sen) / Rivers Hoopers (Nig) 68-77





Programme deuxième journée



Dimanche 5 mai 2024



Dakar Arena



APR (Rwanda) / Rivers Hoopers (Nig) 82-86



AS Douanes (Sen) / US Monastir (Tun) 76-59





Programme 3e journée



Mardi 5 mai 2024



US Monastir (Tun) / Rivers Hoopers (Nig) 84-63



APR (Rwanda) / AS Douanes (Sen) 66-61