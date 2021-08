Algérie: face aux feux de forêt qui ravagent la Kabylie, la population se mobilise

C'est dans les montagnes autour de Tizi Ouzou en Kabylie, que les départs de feux se sont multipliés depuis lundi 9 août. Selon la protection civile, les pompiers algériens, 9 000 habitants ont dû fuir leurs habitations, souvent dans la confusion.



Kamira, une habitante de la région, témoigne : « Il y a une grande panique au niveau des villages, c’est-à-dire que les gens ne savent pas quoi faire : Ils fuient, ils fuient, rapporte-t-elle, à Victor Mauriat, du service Afrique de RFI. Il n’y a plus de contact avec les villages sinistrés. Il n’y a pas de courant, il n’y a pas de réseaux. C’est vraiment infernal. Il y a des villages, on ne sait même ce qui se passe. On est obligé d’envoyer des gens et des fois, les routes sont coupées. »