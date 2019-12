Algérie: le journaliste d’investigation Lyas Hallas reçoit le prix Ali-Boudoukha

Le prix Ali-Boudoukha 2019 a été décerné au journaliste Lyas Hallas, un spécialiste des questions énergétiques. Cette récompense, créée par le journal Maghreb Émergent et dotée d'une bourse financée par des membres du public, est attribuée chaque année à un journaliste d’investigation algérien.



« L’investigation, c’est un cheminement vers une vérité, a déclaré Lyas Hallas à RFI. C’est un travail qui nécessite beaucoup de patience, beaucoup de méthode. C’est un travail qui me passionne, d’essayer de mieux comprendre, de savoir, de ne pas se limiter à faire des news. Je dirais qu’il y a de l’espace pour faire des investigations, pour faire son travail correctement. »



« Certes, c’est difficile. Ce n’est pas une sinécure, mais il y a de l’espace pour le faire. Il ne faut pas baisser les bras parce qu’il y a des intimidations, des poursuites judiciaires. Mais il faudrait aborder ces choses avec un peu de sérénité, parce que ce sont les mêmes difficultés qu’on partage avec les confrères du monde entier. L’Algérie n’est pas le pays le plus difficile pour faire du journalisme. »



Membre du Consortium international des journalistes d’investigation, Lyas Hallas est aussi un ancien correspondant de Radio France Internationale en Algérie, où il travaillait sous le nom d’Amar Ben Salem.