Real Madrid : Vinicius Jr lâche ses vérités sur sa relation avec Kylian Mbappé

Le Real Madrid se souviendra de sa saison 2025/2026. Un exercice vierge de tout trophée durant lequel les joueurs de la Casa Blanca ont offert un piètre spectacle à leurs supporters. Sur le terrain, les Merengues n’ont quasiment jamais fait bloc. Madrid regorge de stars qui ne savent visiblement toujours pas jouer ensemble. Et dernièrement, les retours en provenance de la capitale espagnole évoquaient même une sale ambiance entre certains éléments. En clair, Kylian Mbappé serait isolé et des joueurs tels que Vinicius Jr et Jude Bellingham commenceraient à en avoir assez du comportement du Français.



À l’issue du match remporté au Bernabéu contre Oviedo (2-0), Mbappé avait d’ailleurs tenu des propos considérés comme une charge XXL contre le vestiaire madrilène. «Je préfère m’exprimer ici ; de vive voix. Beaucoup ne le font pas, et je dois consulter la presse pour savoir ce qu’elle pense…». Depuis, les médias suiveurs de la Casa Blanca ont donné corps à ces rumeurs et le 19 mai dernier, la célèbre émission El Chiringuito assurait que la situation devenait intenable entre Mbappé et Vinicius Jr, qui se battraient toujours pour être la star numéro 1 du Real Madrid. Autant de bruits de couloir qui ont été une aubaine pour CazéTV. Le média a profité du retour de Vinicius Jr au Brésil, dans le cadre de sa préparation pour le Mondial, pour lui poser directement la question. Et voici ce qu’a répondu le numéro 7 merengue.



«C’est un joueur légendaire»

« Kylian, c’est un bon gars. Le Brésil est resté avec cette image de lui (d’un « sale type », ndlr), mais à chaque fois que l’on peut, on essaie d’être ensemble en dehors du terrain pour faire des choses entre amis. Camavinga a aussi été l’un de mes meilleurs amis ici au Real Madrid. J’ai toujours eu une bonne relation avec lui (Mbappé). Je lui ai envoyé plein de messages à l’époque pour qu’il vienne jouer avec nous. On n’a pas encore réussi à jouer comme nous voulons ni à gagner les titres que les supporters attendent, mais je crois que dans un futur proche, nous réussirons à inverser la situation », a-t-il déclaré, avant de conclure.



« Il a toujours été un bon gars avec moi, il m’a toujours défendu dans ses interviews. Après le match contre Benfica (et le scandale Prestianni, ndlr), il m’a défendu dans cette affaire de racisme. C’est un grand joueur, il a déjà gagné une Coupe du Monde, il a marqué trois buts dans une finale de Coupe du Monde. C’est un joueur légendaire qui va marquer une ère au Real Madrid et qui marque déjà son temps dans le football actuel. » De beaux compliments (sincères ou pas) qu’il va falloir désormais retranscrire sur le terrain. Car après cette saison 2025/2026 très compliquée à tous les niveaux, les socios madrilènes attendent un rachat total de leurs stars.