Bénin: quatre militaires tués dans des attaques à la frontière avec le Burkina Faso

Deux positions de l'armée béninoise ont été attaquées dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mai 2026 dans la zone de Kourou Koualou, à la frontière avec le Burkina Faso, à plus de 700 km au nord de Cotonou. Selon plusieurs sources concordantes, quatre soldats des forces de défense et de sécurité ont perdu la vie dans ces attaques survenues au lendemain de la nomination du nouveau président Romuald Wadagni. L'armée béninoise a riposté, mais ne communique pas sur les pertes infligées aux assaillants.

RFI

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