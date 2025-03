Aliou Tine interpelle les anciens membres du Gouvernement de Macky Sall sur la dette cachée de plus de 4000 milliards

Dans une récente publication sur le réseau social X, Aliou Tine, le patron d'Afrikajom Center, a lancé une vive interpellation à l’encontre des anciens membres du gouvernement de Macky Sall. En des termes crus, Aliou Tine a exigé des éclaircissements sur la fameuse « dette cachée » qui s’élève à plus de 4000 milliards de francs CFA. Selon lui, des responsables du gouvernement, et notamment Pape Malick Ndour, un ancien ministre qui maîtrise parfaitement les dossiers économiques, devraient « nous dire ce qu’on a fait de cette dette cachée ». Il a insisté sur la nécessité d’obtenir des explications transparentes sur cette affaire.



L’affaire de la dette cachée a refait surface avec la publication récente d’un rapport sur les finances publiques de 2019, jusqu’au 31 mars 2024, par la Cour des Comptes. Le rapport a été corroboré par des déclarations d’Edward Gemayel, représentant du FMI, qui a confirmé les révélations de la Cour des Comptes. M. Gemayel a affirmé que la dette avait été dissimulée afin de permettre au gouvernement d’emprunter davantage sur les marchés financiers internationaux. Une opération qui a, selon lui, été menée dans un but de dissimulation.