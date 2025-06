Thiès : un réseau de trafic international de Skunk démantelé, un Américain d'origine sénégalais arrêté

Les éléments de la Division opérationnelle de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) ont démantelé un réseau de trafic international de Skunk. Un Américain d'origine sénégalaise et son épouse ont été arrêtés. Selon des sources avisées du journal L'Observateur, le couple est au cœur d'une organisation criminelle de trafic international de drogue dure, convoyée depuis l'Etat américain de la Californie.



Identifié sous le nom de A.Ndoye, le citoyen américain d'origine sénégalaise est établi, depuis une vingtaine d'années en Californie. Ce long séjour au pays de l'oncle Sam lui a permis de fricoter avec les "organisations criminelles d'exploitation agricole et de trafic de Skunk. Avec ses multiples navettes entre les Usa et le Sénégal, A. Ndoye est parvenu à convoyer plusieurs fois, au Sénégal, des stocks de cette drogue. Ce fut le cas avec la dernière cargaison saisie. Il utilise un dispositif 'emballage spécifique) efficace pour brouiller les rayons X lors des contrôles", confient nos interlocuteurs .



Une perquisition effectuée dans sa résidence à Thiès, dans la nuit du samedi 21 au dimanche 2 juin, a permis de saisir une importante quantité de Skunk. Dans la foulée, une vingtaine de biens, dont des titres de propreté, qui seraient le fruit de blanchiments de capitaux, sont saisis.



Le sieur Ndoye a été placé en garde à vue pour trafic international de drogue dure et blanchiment de capitaux. Son épouse, elle est sous le coup de la complicité des infractions retenues contre lui.