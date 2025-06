Projet de dépollution de la Baie de Hann : l’ONAS s’étonne des manifestations à Thiaroye et clarifie son projet

Dans un communiqué, l’ONAS souligne que « l'exigence de restructuration de leur quartier dans le cadre dudit Projet est incompréhensible ».



L’ONAS explique également que son équipe de projet a organisé plusieurs réunions pour lever pareilles équivoques que la restructuration des quartiers ne fait pas partie du projet de dépollution de la baie de Hann. « Des éclaircissements ont été apportés devant les autorités administratives, les élus locaux, les délégués de quartier et les jeunes », précise-t-il.



L'Office National de l'Assainissement du Sénégal souligne que la question a été évacuée d'une manière consensuelle depuis longtemps.



« La conduite de ce projet, une première en Afrique de l'Ouest, a été rythmée par une approche holistique. Tout a été fait avec les principaux bénéficiaires. Tout se fera avec eux jusqu'à bon port », indique le communiqué.



L’ONAS rappelle que le projet dénommé «Projet d'assainissement et de restructuration urbaine de Hann et de Petit Mbao », est financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par le ministère de l'Urbanisme en partenariat avec la Fondation Droit à la Ville (FDV) a été exécuté du 26 mai 2017 date de démarrage à fin mai 2021. Il rappelle que le projet a été mis en œuvre dans les deux zones concernées.



D’ailleurs, l’ONAS soutient que ce projet d'un montant de 12,8 milliards de FCFA, visait la restructuration de 90 hectares à Hann Bel Air et de 30 hectares à Petit Mbao.



Dans la commune de Hann Bel-Air, les quartiers situés le long du littoral notamment Hann-Capa, Hann-Montagne, Hann-Marigot, Hann-Village, Hann-Pêcheur, Hann-Yenne, etc. ont été intégralement restructurés. Ledit projet est différent du projet de dépollution de la baie de Hann, renseigne le communiqué.



En ce qui concerne Thiaroye-sur-Mer, l'Office National de l'Assainissement du Sénégal informe qu’un projet de restructuration est à l'étude. « Le recensement a été fait ainsi que l'évaluation des impenses suite à la signature du décret de cessibilité. Il ne reste qu'à mobiliser le financement », précise-t-il.



L’ONAS conclut en réaffirmant son engagement à poursuivre le dialogue ouvert avec toutes les parties prenantes, dans le strict respect du cahier des charges du projet de dépollution et des textes réglementaires en vigueur.