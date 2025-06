Baccalauréat technique 2025 : 31 admis d’office au lycée technique de Kolda

Les résultats du baccalauréat technique sont tombés au lycée technique de Kolda (sud), et les premières tendances laissent entrevoir une baisse des performances par rapport à l’année dernière. Sur les 208 candidats ayant composé, seuls 31 ont été admis d’office.



Par ailleurs, 96 élèves auront encore une chance de décrocher leur diplôme au second tour. Ces chiffres indiquent que le taux de réussite global devrait être inférieur à celui enregistré en 2024, où Kolda avait atteint 72 % après les deux tours.



Malgré ce recul, quelques lueurs d’espoir subsistent. L’élève Sana Mane s’est particulièrement distingué en décrochant la mention Très Bien.. Interrogé par la presse, Sana a exprimé son ambition de poursuivre ses études au Sénégal afin d’intégrer l’administration fiscale. « Je souhaite devenir inspecteur des Impôts et Domaines comme Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye », a-t-il confié, visiblement ému mais déterminé.



Outre cette performance remarquable, 8 autres candidats ont obtenu la mention Assez Bien, illustrant la présence d’un noyau d’excellence dans un contexte globalement difficile.



Les résultats définitifs après les délibérations du second tour permettront de mesurer avec plus de précision le taux de réussite final, mais il est d’ores et déjà certain que le lycée technique de Kolda devra analyser les causes de cette baisse pour mieux préparer les sessions futures.