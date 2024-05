Alioune Tine plaide pour une répartition des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre

Le fondateur d’Africa Jom Center, souhaite une « transparence dans les relations de pouvoir » entre le président de la République et son Premier ministre. Car dit-il, cette répartition « dépasse le cadre subjectif de camarades de partis pour s’inscrire dans un cadre étatique normé».



Pour Alioune Tine, s'exprimant sur son compte X, il faut « absolument que la répartition des compétences, des rôles, fonctions des attributions » soient « communiqués au public dans les meilleurs délais pour savoir qui fait quoi » entre le Président Diomaye et le Premier ministre Sonko. Convaincu que « la vulnérabilité du duo» est celle du Sénégal, Alioune Tine souhaite que ce tandem « marche de façon harmonieuse » pour « porter sur leurs frêles épaules les attentes extraordinaires du peuple contenues dans deux mots» qui se résume à « projet et système ».



Pour cela, dit-il, « il faut renforcer la garde du couple Diomaye/Sonko contre tous ceux et toutes celles qui estiment que leur chance de succès sera l’éclatement du couple et qui y travaillent en tant qu’opposants ».



La situation d’actuelle est « une situation nouvelle qu'il faut gérer et réguler pas seulement au plan juridique mais aussi au plan politique et surtout humain et psychologique ».



Ce qui reviendra à « ériger la délibération, le dialogue, la palabre comme mécanismes de fonctionnement des politiques publiques ». Afin que le « projet » ait un succès « dans la rupture », il est nécessaire de transformer le « dysfonctionnement du processus électoral en innovation politique, et de leadership pour concrétiser que la période Senghor/Dia est révolue ».