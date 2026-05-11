Nairobi: Le port de Ndayane au cœur des échanges entre le Président Bassirou Diomaye Faye et le géant maritime CMA CGM

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu ce matin à Nairobi avec Rodolphe Saadé, Président-directeur général de CMA CGM, l'un des leaders mondiaux du transport maritime. Le groupe, qui s'appuie sur une flotte d'environ 700 porte-conteneurs et une présence internationale dans plus de 170 pays, figure parmi les acteurs de premier plan du secteur logistique global.







Les discussions ont principalement porté sur le potentiel de croissance de l'activité portuaire au Sénégal et au sein de la sous-région ouest-africaine. L'entretien a permis d'aborder les perspectives stratégiques offertes par la future mise en service du port de Ndayane ainsi que le déploiement de sa zone économique spéciale associée. Ces infrastructures structurantes visent à repositionner le Sénégal comme un hub logistique majeur sur la façade atlantique.







L'objectif affiché de ces projets est de générer durablement de l'activité économique, des emplois et des recettes pour l'économie nationale. À l'issue de cette rencontre, le groupe CMA CGM a réaffirmé sa volonté d'accompagner le Sénégal dans cette nouvelle trajectoire de développement et de renforcer son ancrage dans les projets d'infrastructures maritimes du pays.

