Gouvernance migratoire : le Sénégal institutionnalise le Mécanisme national d'orientation pour la réintégration des migrants de retour

Le gouvernement sénégalais procède à l'institutionnalisation du Mécanisme national d'orientation des migrants de retour. Le secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf, a annoncé ce lundi à Dakar la publication prochaine d’un arrêté ministériel destiné à consacrer la validation politique et l’ancrage juridique de ce dispositif national.







Ce mécanisme repose sur un socle stratégique et technique comprenant des procédures opérationnelles standards pour encadrer l’orientation des migrants. L’objectif est de renforcer la coordination entre les acteurs étatiques, la société civile et les partenaires internationaux afin d’assurer une prise en charge globale, continue et harmonisée. Selon les autorités, ce dispositif permet d'améliorer la complémentarité des interventions et de répondre aux priorités réelles des populations de retour.







L'Organisation internationale pour les migrations, partenaire du projet, souligne l'importance de cette coordination en rappelant que 5 740 migrants ont été accompagnés depuis 2022 dans le cadre des programmes de retour. Actuellement, le processus de réintégration se déploie sur trois dimensions : économique, sociale et psychosociale. Ce protocole prévoit un accompagnement dès l'arrivée à l'aéroport, offrant aux migrants un espace dédié pour exprimer leurs besoins et leurs vulnérabilités.







Le Sénégal est le premier pays de la région à finaliser ce processus de mise en place, une initiative saluée par l’Union européenne. Les partenaires internationaux plaident pour des politiques migratoires humaines qui considèrent les migrants non seulement comme des bénéficiaires, mais comme des acteurs de solutions. Ce mécanisme s'intègre dans un programme régional de protection et de réintégration mis en œuvre dans seize pays d'Afrique subsaharienne avec l'appui financier de l'Union européenne.

