Allemagne : 13 Sénégalais menottés et expulsés dans des conditions inhumaines

Treize (13) Sénégalais vivant en Allemagne ont été déportés vers Dakar le 2 mai, dans des conditions inhumaines. Ils ont été menottés et encerclés dans l’avion par 4 policiers allemands, deux sur les sièges devant et deux derrière.



La plus part des personnes rapatriées ont été arrêtées la veille dans la rue, mise en prison, sans téléphone. Dans l’attente du vol charter, ils étaient privés de tous moyens leur permettant d’alerter quelqu’un ou d’avoir la possibilité de récupérer leurs biens. L'un des déportés a été pris dans la structure de détention pour les personnes psychiatrisées, où il était depuis des années.



Selon des sources du journal Les Echos, le Sénégal s’est rendu complice en produisant des sauf-conduits via l’Ambassade du Sénégal à Berlin. Des documents qui, informent les mêmes sources, ont été faits sans aucune des personnes concernées l’ait demandé, ou en soit au courant.



Pis, les déportés ont eu connaissance de l’existence de ces documents de voyage qu’à l’arrivée au Sénégal où ils ont été accueillis par des gendarmes sénégalais. Pourtant, parmi eux, il y a même des personnes qui étaient en règle, avec leur permis de séjour.