Décès du Président Ebrahim Raiss : un Registre de condoléances sera ouvert à l’ambassade d'Iran à Dakar les 21 et 22 mai

Suite au décès du Président Iranien, SEM Ebrahim Raissi dans un Crash d'hélicoptère survenu le Dimanche 19 Mai 2024, l'Ambassade de la République Islamique d'Iran à Dakar annonce qu’un registre de condoléances sera ouvert à l’ambassade sise au 17, Ave des Ambassadeurs à Fann résidence, les Mardi 21 Mai et Mercredi 22 Mai 2024 de 10 h 00 à 16 h 00.



Par la même occasion, l’Ambassade de la République d’Iran à Dakar a renouvelé sa très haute considération au Ministère de l'Intégration Africaine et des Affaires Etrangères de la République du Sénégal, aux Représentations Diplomatiques et Consulaires ainsi qu'aux Organisations Internationales Accréditées au Sénégal.,