Renforcement de la coopération bilatérale entre les instituts douanières : Mbaye Ndiaye en tournée dans les pays voisins

Le Dr Mbaye NDIAYE a entamé une visite d'inspection dans les pays voisins dans le but de renforcer la coopération bilatérale entre les institutions douanières. Après les douanes gambienne, malienne, guinéenne et bissau-guinéenne, c’est au tour des douanes mauritaniennes de recevoir la visite du Directeur général des Douanes sénégalaises.



Mbaye Ndiaye a profité de sa tournée d’inspection dans la Région douanière du Nord pour se rendre à Rosso, Mauritanie rencontrer son collègue Hamidou Cheikh Abdallah. M. N’Diaye et sa délégation ont eu droit à un accueil chaleureux à la hauteur des relations exemplaires entre les deux pays mais également entre les deux administrations douanières sœurs du Sénégal et de la Mauritanie.



La facilitation du commerce transfrontalier, la lutte contre les trafics de tout genre, la sauvegarde des rapports de bon voisinage entre les deux pays ainsi que les perspectives liées à la construction du Pont de Rosso parmi tant d’autres, étaient au centre de la discussion entre les directeurs.

Un projet de création de postes de contrôle juxtaposés est en vue et les experts des deux parties vont travailler à sa matérialisation.



Les deux DG se sont d’ailleurs rendus à la base de l’entreprise chargée de la construction du Pont de Rosso. Sur place, ils ont eu droit à une prestation du projet et de son état d’avancement. Ils ont, ainsi, pris note des diligences et doléances formulées par l’entreprise en vue d’une meilleure prise en charge des facilitations douanières nécessaires à l’exécution des travaux.



C’est au terme d’une journée remplie et teintée de cordialité que Dr Mbaye Ndiaye a pris congé de son collègue de la Mauritanie pour revenir sur la rive gauche du fleuve Sénégal et poursuivre sa tournée d’inspection qui l’a conduit, tour à tour, dans les régions administratives de Louga, Saint-Louis et Matam