Aly Ngouille Ndiaye "prêt" à accompagner les Sapeurs pompiers pour la réussite de leurs missions

Le ministre sénégalaise de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye s’est dit prêt à accompagner les Sapeurs-pompiers pour la réussite de leurs missions, lors de la cérémonie d’installation du Général de Brigade Mor Seck, ce jeudi à la Caserne Malick Sy, à Dakar.



« Depuis 2012, le président Macky Sall a montré l’intérêt qu’il porte au Sapeurs-pompiers et beaucoup d’investissement ont été faits cette année et il y a d’autres qui sont attendus cette année, car nous avons un projet important d’équipements des Sapeurs-pompiers », a dit Aly Ngouille Ndiaye.



Le ministre de l’Intérieur a également évoqué « un plan de déploiement » des Sapeurs-pompiers partout dans les 45 départements du Sénégal, ajoutant qu’avec le président Macky Sall, ils sont « prêts pour relever le défi ». Il a salué les collectivités locales qui participent à faciliter cette tache par « la mise à disposition de terrains ».



Prenant la parole, le nouveau Commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP), Mor Seck, a invité ses troupes à travailler plus pour contribuer l’émergence du Corps. Il s’est engagé notamment à maitriser l’effectif, à renforcer les capacités opérationnelles et travailler sur la médicalisation des secours. Mais aussi à « améliorer » les conditions de travail des Sapeurs, afin de « satisfaire les besoins des populations ».



La Brigade nationale des sapeurs-pompiers dispose de 62 engins d’incendie, 75 ambulances, 34 engins spéciaux, 265 motopompes, 20 électro-pompes et 96 véhicules d’intervention, de liaison et de commandement.



Le général Seck est désormais à la tête d’une structure disposant d’un effectif de 4.705 officiers, sous-officiers et militaires de rang et personnels civils répartis comme suit : 58 Officiers, 1.166 Sous-officiers, 3.477 militaires du rang et 4 personnels civils.