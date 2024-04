Lutte contre les inondations : ONAS annonce la mobilisation de 2,58 milliards de FCFA

Fatoumata Fall Faye, secrétaire générale de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), a présenté, lors de la réunion du Comité régional de développement de Dakar, un rapport sur les Opérations pré-hivernage (OPH) en cours dans la région. Elle a annoncé que « plus de la moitié des ouvrages d'assainissement ont été curés, soit 109 571 mètres linéaires sur 200 000 mètres. »

Selon Mme Faye, ces opérations visent à préparer le réseau d'assainissement, à drainer efficacement les eaux de pluie, afin de réduire les risques d'inondations. Elle a également souligné l'importance de la matrice d'actions prioritaires de l'ONAS pour l'hivernage 2024, qui comprend des investissements prévus à hauteur de 2,58 milliards de FCFA, déjà mobilisés par l'État en crédits de paiement et en autorisations d'engagement.

En plus des actions préventives, des travaux structurants seront entrepris et des mesures conservatoires seront prises pour atténuer les éventuelles nuisances causées par les pluies, en fonction des prévisions météorologiques, rapporte L’Observateur.

Ces initiatives de l'ONAS ont pour objectif d’anticiper et de prévenir les risques d'inondations non seulement à Dakar, mais également dans d'autres zones assainies du pays, telles que les axes Touba-Mbacké, Thiès, Kaffrine, Fatick et Sédhiou.