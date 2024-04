Accident à Koungueul : sur les lieux du drame, le ministre El Malick Ndiaye annonce plusieurs mesures

Sur les lieux du drame, le ministre a constaté la gravité de l’accident impliquant un bus « horaires » en provenance de Dakar à destination de Kédougou avant de se rendre au chevet des blessés au district sanitaire de Kaffrine et à l’hôpital de Kaolack.



Abordant la récurrence des accidents de la route, le ministre El Malick Ndiaye rappelle au devoir collectif, pour tous les acteurs du transport à veiller à l’application rigoureuse des dispositions du Code de la route notamment: « le respect du contrôle technique des véhicules afin de vérifier le système de freinage, les foyers lumineux et la pneumatique avant tout départ ; le port de la ceinture de sécurité à l’avant comme à l’arrière du véhicule ; l’interdiction de dépasser le nombre de passagers et la charge autorisés ; le respecter la limitation de vitesse et l’interdiction de l’usage du téléphone ou de produits stupéfiants ».



En outre, El Malick Ndiaye invite les usagers à faire preuve de plus de responsabilité sur les routes afin de lutter efficacement contre l’insécurité routière. Il a également annoncé une batterie de mesures.



Batterie de mesures



Le ministre des Infrastructures indique que le gouvernement entend assumer pleinement sa mission de sécurité routière. El Malick Ndiaye annonce dans la foulée une série de rencontres, dans les meilleurs délais, avec tous les « acteurs pour une mise en œuvre rapide d’un plan d’actions axé sur la digitalisation du processus d’obtention de permis et de carte grise ; le passage au permis à points et l’installation des centres de contrôle technique modernes dans les 8 pôles de développements d’abord et les 14 régions après ; l’application stricte du nouveau Code de la route dans les plus brefs délais ; l’établissement du système de limitation de vitesse pour les véhicules lourds (camions et autobus) ».



De plus, le ministre annonce la « digitalisation du système de contrôle routier en rapport avec les ministres en charge de l’Intérieur et des Forces armées ; le contrôle rigoureux des accessoires obligatoires pour les véhicules (triangle, gilets haute visibilité, extincteurs, boite pharmacie, lampe torche, etc.) ; l’interdiction des gadgets réduisant la visibilité du conducteur ».



Sur le plan des infrastructures, El Malick Ndiaye a évoqué aussi la « nécessité de travailler à l’accélération de la réhabilitation du chemin de fer Dakar - Tamba avec le développement d’un grand port sec à Tambacounda pour diminuer le trafic routier ; la réalisation du projet d’extension de l’autoroute de Kaolack à Tamba qui est une zone accidentogène ».