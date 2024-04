Habib Beye : ” Je pense qu’il est impossible de dire non à un club comme l’OM “

Fraîchement promu en Ligue 2 avec le Red Star, Habib Beye a évoqué son avenir d’entraîneur au micro de RMC et assuré qu’il lui serait impossible de refuser une offre de l’OM, si elle venait à se présenter.



Quel avenir pour Habib Beye ? L’entraîneur, qui vient de valider l’accession en Ligue 2 avec le Red Star, a récemment affirmé avoir été contacté par l’OL, avant que le club rhodanien n’opte pour Fabio Grosso, et ne ferme pas la porte à un départ, alors qu’il sera en fin de contrat fin juin. C’est ce qu’il a clairement laissé entendre au micro de RMC, ce jeudi 25 avril dans l’émission Génération After.



Prolongera-t-il ou non ? « Ma décision n’est pas prise, a-t-il certifié. J’ai des ambitions pour entraîner au plus haut niveau et forcément, quand on voit les clubs qui m’ont sollicité, je me pose la question de savoir si ce n’est pas le moment d’aller au plus haut niveau. »



« Quel entraîneur va dire non à Marseille ? »



Beye, qui assure qu’il n’entraînera pas un club de Ligue 2 autre que le Red Star, a déclaré sa flamme à l’OM, un club pour lequel il a joué quatre saisons. Pour lui, si une offre marseillaise venait à se présenter, elle lui serait irrefusable.



« On a l’impression que l’histoire doit nous ramener à un remariage mais personne ne sait si ça arrivera, a-t-il ajouté. C’est un club exceptionnel, passionnant, excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça. Mais je pense qu’il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l’entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille ? »



Interrogé sur le PSG, Beye a précisé que « c’est une question difficile à aborder », mais que « des clubs sont très difficiles de refuser ». « Ce n’est pas parce que tu as un attachement à l’OM que tu vas dire catégoriquement : ’Je ne peux pas entraîner le PSG. Déjà si un jour le PSG s’intéresse à mon profil, ce sera une très très bonne nouvelle », a-t-il dit.