Aly Ngouille Ndiaye réagit : "Aujourd’hui, plus qu’hier, je marque ma disponibilité à servir mon pays"

"Chers sympathisants, militants et parents

Je voudrais très sincèrement exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance à Son Excellence M le Président Macky Sall de m’avoir fait confiance depuis son accession à la Présidence de la République. Ce fut pour moi, un grand privilège doublé d’un honneur immense que d’avoir été choisi comme l’un de ses collaborateurs dans les différents gouvernements depuis son élection à la tête du Sénégal. Sachez mes chers parents, militants et sympathisants que rien n’a été aussi grand à mes yeux que d’avoir servi mon pays, sous son autorité.



Aujourd’hui, plus qu’hier, je marque ma disponibilité à servir mon pays partout où le devoir m’appelle. A vous qui m’avez toujours soutenu dans cet engagement, je vous réitère ma gratitude et vous remercie infiniment pour votre soutien incommensurable et surtout constant.



Jerejëf du fond de mon cœur.

Vive le Sénégal.

Vive la République.

A bientôt", a-t-il écrit.