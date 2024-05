Lancement de la Campagne Agricole 2024-2025 au Sénégal : Une baisse du prix des engrais annoncée

La campagne agricole 2024-2025 devrait bientôt commencer avec la mise en place effective des intrants. Concernant les engrais minéraux, le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye prévoit de suivre les traces de l’ancien régime. L’État réitère son engagement à faciliter l’accès des producteurs aux intrants en mettant à leur disposition "des engrais minéraux à des prix subventionnés".



Par exemple, pour la formule 6-20-10, destinée à la culture de l’arachide, dont le prix de la tonne est fixé à 335 mille francs CFA par les fournisseurs, l’État subventionne à hauteur de 205 mille francs CFA la tonne, soit 61,19%. Le prix unitaire de cession est ainsi fixé à 6500 francs CFA le sac. Pour la formule 15-15-15 utilisée dans la production de mil, dont le prix de la tonne est fixé à 405 mille francs CFA, l’État accorde une subvention de 215 mille francs CFA (53,09%), soit un prix unitaire de 9500 francs CFA le sac. Quant à l’urée, le prix de la tonne est subventionné à hauteur de 48,70% en valeur relative, et 190 mille francs CFA en valeur absolue, ce qui donne un prix unitaire de cession de 10 000 francs CFA le sac. Le prix de la tonne auprès des fournisseurs est de 390 mille francs CFA.



Le phosphate, dont le prix de la tonne est de 115 mille francs CFA, sera subventionné à 100%, ce qui signifie que cet engrais sera distribué gratuitement aux producteurs agricoles, renseigne Le Quotidien.



Non seulement les prix vont baisser, mais la quantité des engrais minéraux devrait également augmenter. L'année dernière, près de 200 mille tonnes ont été mises à la disposition des producteurs. Cette année, environ 60 mille tonnes de plus seront disponibles.



Les nouvelles autorités, dirigées par le Premier ministre Ousmane Sonko, ont annoncé lors du Conseil interministériel sur la campagne agricole 2024-2025 tenu le 3 mai 2024 que les opérations de cession seront supervisées par les commissions locales de supervision, de contrôle et de distribution des intrants créées par les autorités administratives. Elles ont également précisé que les Forces de défense et de sécurité assisteront à toutes les opérations de mise en place et de cession des engrais minéraux.