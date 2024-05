Sadio Mané au secours du lutteur accusé d'escroquerie : une médiation pénale en vue

Ce geste généreux de l'international sénégalais pourrait mettre fin à cette affaire d’escroquerie et offrir une seconde chance au lutteur impliqué.



Selon le journal sportif Record, une issue favorable semble se dessiner grâce à une médiation pénale. En d'autres termes, le lutteur Lac de Guiers 2 pourrait rentrer chez lui dans "les prochaines heures".



Le quotidien sportif rapporte que "la somme pour rembourser la partie adverse est réunie". En effet, Sadio Mané a débloqué 10 millions de francs CFA pour compléter les 20 millions réclamés par les plaignants pour abandonner l’affaire.



Rappelons que le mis en cause a bénéficié d’un retour de parquet jeudi. Lac de Guiers 2 est accusé d’escroquerie présumée au visa suite à une dizaine de plaintes de candidats au voyage et devrait à nouveau être déféré ce vendredi pour se présenter devant le maître des poursuites.