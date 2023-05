"Appel à l'insurrection" : Oustaz Assane Seck de SenTV face au procureur ce mercredi

Oustaz Assane Seck, libéré hier mardi, sera présenté au procureur du tribunal de Dakar ce mercredi. Le prêcheur qui est poursuivi pour « atteinte à la sûreté de l'État, d'appel à l'insurrection, d'actes et manœuvres relevant de l'article 80 du code pénal », a été entendu une seconde fois pendant 3 heures (de 16h à 19h) par les enquêteurs.



D’après Les Échos qui donne l’information, le mis en cause qui nie les faits qui lui sont reprochés, a expliqué qu'il ne faisait que « donner son point de vue sur l'actualité politique du pays ». Et qu'il « n'avait pas pour objectif d’appeler à l'insurrection ».



Employé a la SenTv, le mis en cause a fait une sortie dans une émission sur « Dakar 221 ». La vidéo a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Oustaz Seck disait « soit Ousmane Sonko est candidat et il gagnera l'élection, soit il n'est : pas candidat et le pays brûle ». Arrêté, le prêcheur a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Daka avant d'être libéré.