La Syrie de nouveau ciblée par des frappes, Israël multiplie les mises en garde et sécurise sa frontière

La situation est tendue en Syrie. Selon des témoins à Damas, plusieurs drones survolent la capitale et l'armée israélienne déclare avoir bombardé l'entrée du quartier général de l'armée syrienne à Damas. Deux sources proches des services de sécurité syriens ont déclaré qu'une frappe israélienne avait touché le ministère de la Défense à Damas. Selon la télévision d'État, deux personnes ont été blessées dans le centre de Damas, mais sans préciser l'emplacement exact des faits.



Par ailleurs, l'armée israélienne annonce envoyer des renforts à la frontière avec la Syrie si les forces syriennes ne se retiraient pas du sud du pays, rapporte l'Agence France-Presse. « Sur la base de l'évaluation de la situation, l'armée israélienne a décidé de renforcer ses effectifs dans la zone de la frontière syrienne », a indiqué l'armée dans un communiqué. La situation est très volatile, comme si Israël et la Syrie se dirigeaient vers une confrontation ouverte et directe...



Dans un communiqué publié ce mercredi, la présidence syrienne « condamne fermement les actes honteux » et s'engage à « punir » les auteurs d'exactions à Soueïda, où les forces gouvernementales et leurs alliés ont été accusés d'exécutions sommaires par des ONG, des témoins et des groupes druzes.



Des exactions rapportées à Soueïda

À Soueïda, de nouvelles violences ont opposé les combattants druzes et les groupes armés bédouins ce mercredi matin tôt après que les combattants druzes avaient hier repris le contrôle - au moins partiel - de la ville. Soueïda a été la cible de tirs d'artillerie lourde et de mortiers. Il est impossible d'entrer ou de sortir de la ville et des exactions sont rapportées contre des civils. RFI a pu joindre ce matin Sarah, une habitante druze de Soueïda, bloquée chez elle, sans eau et sans électricité. Elle nous décrit une ville assiégée (sa voix a été modifiée pour des raisons de sécurité).